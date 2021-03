Sconcerti: “Inter molto ordinata, completamente in mano di Conte. Ieri…”

Le parole del giornalista: "Sono orgoglioso di rimanere fuori da tanto tempo da certe polemiche del calcio. In una partita conta vincere, il risultato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti , giornalista, ha risposto così a chi ha criticato l'Inter dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Sono orgoglioso di rimanere fuori da tanto tempo da certe polemiche del calcio. Le trovo chiacchiere di bassa altezza, in una partita conta vincere, il risultato. Se fai una bella partita e perdi 4-3 ne esci molto seccato. In difesa ho visto un'Inter molto ordinata , completamente in mano al suo allenatore, quando vedo altre squadre, che magari giocano meglio, ma lo sono meno perché si affidano più all'estro del singolo".

"Forse decisiva no, ormai è dimostrato che non sia più vero che sia fondamentale aver la migliore difesa per vincere. Aiuta, ma conta di più l'attacco anche se non vince sempre neanche chi segna di più. Oggi c'è un calcio più intelligente e pensato, si deve segnare quando serve e difendersi quanto serve".