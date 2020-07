Sconcerti: “Scudetto Juve? L’Inter ha perso due volte: spinta a livello mediatico ma…”

Intervenuto a calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così dello scudetto della Juventus e dell’opposizione dell’Inter di Conte:

«L’ha vinto Cristiano Ronaldo, non c’è dubbio. Ha avuto una squadra che ha giocato per lui e ha segnato il 42% dei gol della squadra. Decisivo come sempre, anche stavolta».

INTER – «Non aveva la forza per vincere, questo era chiaro fin da subito. Oggi perde due volte perché da un punto di vista mediatico è stata molto spinta, ma non è mai stata all’altezza di una Juve comunque modesta».

EUROPA LEAGUE – «Vedo la Roma capace di fare più strada, mi sembra più pronta e ha ritrovato il suo giocatore migliore, Zaniolo. L’Inter è una squadra lenta, non so se può arrivare fino in fondo».