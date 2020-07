Marotta fa sul serio: “Ecco la suggestiva contropartita per portare all’Inter Dzeko e Zaniolo”

Il doppio clamoroso colpo Dzeko e Zaniolo, per l‘Inter, è un’ipotesi molto affascinante, che di certo farebbe felice Antonio Conte. Finora, c’è da dirlo, non sono state avviate delle trattative, come confermato nei giorni scorsi da Beppe Marotta. I due nomi, però, aleggiano quotidianamente sul cielo nerazzurro. Due piste da tenere bene in considerazione, dunque. Soprattutto se davvero l’amministratore delegato offrisse in qualità di parziale contropartita un nome suggestivo come Radja Nainggolan:

“Il rientro di Radja Nainggolan dal Cagliari era preventivato, ma è difficile che il belga possa restare per una nuova chance agli ordini di Conte e allora si cercano nuove soluzioni in uscita: l’ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione è insostenibile per i rossoblù (…). Discorso diverso per quanto riguarda Roma e Fiorentina, con i quali l’Inter potrebbe intavolare discorsi legati a Dzeko e Zaniolo o a Chiesa e Castrovilli“.

(Fonte: calciomercato.com)