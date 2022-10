Sconcerti: “Inter, vittoria importante. Ho visto una squadra tornata insieme”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Barcellona: "E' stata una partita dilagante, è stata importante però la partita dell'Inter. Sarebbe stato in serio imbarazzo l'allenatore e la società. E' stata intensa ma sofferta. Mi ha deluso il Barcellona, ha fatto solo un tiro in porta, ha tenuto sempre il pallone e ha cercato Dembelé, l'unico in grado di poter fare qualcosa. L'Inter ha fatto la partita che doveva fare, intensa e dove ha messo a tratti in imbarazzo il Barcellona. Non mi sembra una Champions al livello degli altri anni. Il Napoli ora sta uscendo, ma ci sono squadre in difficoltà che stanno veramente rischiando di uscire prematuramente. Ci sono delle differenze che si stanno aprendo e in cui potrebbero inserirsi anche le squadre italiane. Adesso ci sono squadre forti ma meno di qualità di un tempo. La qualità dei giocatori ora incide meno".