Sconcerti: “Solo quella di Conte era un’Italia peggiore di questa. Siamo di fronte al niente”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato così il difficile momento dell'Italia di Roberto Mancini

"Credo sia il momento più difficile per lui, ha bisogno di ricostruire ma non ha materiale. Non so perché Zaccagni e Lazzari vadano via ma si lascia il ritiro con troppa facilità. Una cosa sono gli stage, ma altre le convocazioni per le partite. E' un momento davvero difficile, anche per lui, che ha i suoi due grandi amici Mihajlovic e Vialli che sono in un momento delicato della loro vita. Credo che questo ciclo della Nazionale sia finito dopo una stagione vittoriosa quanto fortunata. E' finito proprio il modo di giocare di Mancini. Una Nazionale peggiore di questa l'ho vista solo con Conte agli Europei, che però lui riuscì a tenere molto concentrata e a ottenere risultati. Qui siamo davanti al niente".