La Stampa – Italia, 4 uomini per la rivoluzione di Mancini. E c’è Bastoni

Il giocatore nerazzurro sarà al centro del progetto del commissario tecnico per rilanciare la Nazionale

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali , la Nazionale italiana deve ripartire e deve essere in pratica ricostruita a partire da alcuni elementi chiave. Questi quattro elementi, secondo il quotidiano La Stampa, sono: Bastoni , Tonali, Pellegrini e Ricci.

A proposito del difensore nerazzurro il quotidiano scrive: "Diventerà punto fermo della difesa, lo stesso Chiellini lo ha indicato come suo erede". Sugli altri tre invece: "Dopo due anni al Milan è maturato ed è diventato un leader, avrà le chiavi del centrocampo. Pellegrini, dopo essersi perso l'Europeo, a 25 anni è pronto a prendersi la Nazionale, convince per qualità e duttilità, jolly prezioso. Samuele Ricci, infine, è appena entrato nel giro azzurro, ma il futuro gli appartiene. Mancini lo vede come nuovo Jorginho".