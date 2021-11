Sconcerti: “Mourinho sta facendo a pezzi la Roma. Ma perché lo fa?”

Della Roma e del lavoro di Mourinho con la squadra giallorossa ha parlato il giornalista Mario Sconcerti ai microfoni di Tmw Radio

"La Roma è una società molto particolare in questo momento, è impalpabile, non parla nessuno, solo Mourinho é a volte contro la propria squadra. La scelta dei Friedkin è rispettabile, ma è fuori corso da noi. Oggi c'è esigenza di sapere cosa ne pensano di Mourinho e del momento della Roma. E' una situazione fuori controllo quella della Roma".

"Ha fatto a pezzi questa squadra. Il primo giorno di ritiro li ha messi fuori diversi elementi. Poi dopo il ko in Norvegia fa fuori altri 5 giocatori, ieri ha ribadito che la squadra non è competitiva. Ma lui dov'era quando era costruita la squadra? E che vantaggi ha a mortificare questa squadra e il lavoro della società, che ha speso più di tutti sul mercato? Perché lo fa? Per salvare se stesso? Per avere giocatori a gennaio? Se volesse solo questi, dovrebbe parlarne con la società".