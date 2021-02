Sconcerti: “Non adoro e non capisco Conte, ma lo ammiro: meglio di Allegri, numeri eccezionali”

Il giornalista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio, Mario Sconcerti, analizza i numeri dell'allenatore dell'Inter Conte

"Elogio di Conte parte seconda. Guardando dentro i suoi numeri si scoprono cose davvero eccezionali. Questo è il quinto campionato in serie A negli ultimi dieci anni. In totale 174 partite. Ne ha perse appena 13, il sette per cento, una media di circa due partite e mezzo a stagione. Più esattamente, ogni cento volte che si gioca contro Conte, 78 volte si è battuti, 15 volte si pareggia, solo 7 si vince. Juve o Inter fa lo stesso, le cifre sono vicine. Essendo così poche le sconfitte diventa curioso scoprire chi lo ha battuto: sono in tutto nove squadre. La Samp è il suo avversario peggiore: tre vittorie, due con la Juve e una con l’Inter.