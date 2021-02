Stankovic: “Inter padrona del proprio destino, Conte è tosto. Eriksen fa la differenza. Sogno di…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter e attuale allenatore della Stella Rossa ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport

"Ha un bonus-vittoria da usare per un solo derby: quale sceglie?". "Quello di domani, ma non perché non sia innamorato dell’Inter: la Serie A è ancora lunga. In Europa League non si può più sbagliare" spiega il serbo ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport. Stankovic ha collezionato in carriera 326 partita con la maglia nerazzurra con 15 trofei.