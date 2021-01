Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato sull’accesa discussione tra l’arbitro Maresca e Antonio Conte durante Udinese-Inter.

“Sono cose che succedono a tutti, in particolare a Conte. Gli arbitri fanno lobby e se rompi le scatole, possono entrare in campo prevenuti. Per me sono errori dovuti al nervosismo. L’arbitro è il magistrato e si deve rispettare questa figura. Maresca? Non mi sembra abbia fatto un’offesa grave”.

(Fonte: TMW Radio)