Inter, scontro verbale violento Conte-Maresca. Emergono due nuovi particolari

L’acceso finale di Udinese-Inter rischia di costare caro ad Antonio Conte. In casa Inter si attendono le decisioni del giudice sportivo. La speranza è che non si vada oltre i due turni di stop per l’allenatore nerazzurro.

Intanto, sulla Gazzetta dello Sport di oggi, emergono altri dettagli sull’accaduto: “Tutti in casa nerazzurra ritengono l’atteggiamento di Maresca provocatorio, perché anche nel tunnel l’arbitro avrebbe continuato a ripetere quel concetto immortalato dalle telecamere, «bisogna accettare anche quando non si vince». Lo scontro verbale tra Conte, il suo vice Stellini e Maresca – sotto gli occhi di molti testimoni – è stato violento. Due particolari da aggiungere, emersi a freddo. Il diverbio è avvenuto nella parte di sottopassaggio riservato ai giocatori dell’Udinese e agli arbitri, dove non si sarebbero dovuti trovare i componenti dello staff nerazzurro, Conte compreso. Secondo: il tecnico, accompagnato dall’a.d. Marotta, hanno poi avuto un chiarimento con Maresca, prima ancora che Conte si presentasse davanti alle telecamere. Chiarimento che dovrebbe avere un peso importante. Il giudice sportivo non dovrebbe andare oltre i due turni di stop”.