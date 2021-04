Sconcerti: “Inter ora più matura, ma non è da prime quattro in Champions”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio e per parlare del cammino dell'Inter e dell'uscita dalla Champions anticipata

Come si sarebbe comportata l'Inter di oggi se fosse andata avanti in Champions?

"E' una squadra più pronta, matura, avrebbe potuto stare tra le prime otto ma non è da prime quattro. Conte ha un gioco equilibrato, e in Europa ha qualche difficoltà in più. Non ha mai fatto tanta strada, ma c'è sempre una prima volta però. Credo sia sulla buona strada per crescere ancora".