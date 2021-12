Sconcerti: “Inter? C’è un nome per gennaio che potrebbe arrivare con uno scambio”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto il punto sulle possibili mosse delle squadre italiane nel prossimo mercato

"Miranchuk dovrebbe andare al Genoa, Villar è nel mirino dell'Inter e si parla di uno scambio con Vecino, ma se fossi la Roma me lo terrei. Caicedo credo che possa dare molto di più, c'è qualche problema sotto. Caicedo vice-Vlahovic? Dipende da come sta ma sicuramente sì, ma a Genova non ha mai giocato. Meret invece dal punto di vista tecnico è uno dei migliori portieri italiani, non è adattissimo a guidare le difese. Forse non ha ancora la personalità".