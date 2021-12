FCIN1908 / Satriano ha scelto, pronta la destinazione: Inter d’accordo, gli scenari

Martin Satriano lascerà l'Inter a gennaio, c'è accordo con il club nerazzurro che lo cederà solo in prestito. Cambia la destinazione

L’Inter aveva già pianificato di cederlo questa estate ma dopo averlo allenato in ritiro, apprezzandone le doti, Simone Inzaghi ha insistito nel voler trattenere a Milano Martín Satriano almeno fino a gennaio. L’accordo tra calciatore, allenatore e società è stato chiarissimo fin dall’inizio: vediamo quanto spazio troverai nella prima parte della stagione e poi tireremo le somme. Questo il discorso condiviso da tutte le parti in causa e oggi, quando siamo alle porte di gennaio, i numeri esprimono con certezza che per la crescita di Satriano è giusto andare a farsi le ossa.