Il presidente nerazzurro non ha ancora sciolto le sue riserve in merito alla strategia da utilizzare per il club

Fabio Alampi Redattore 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 15:47)

Mentre si rincorrono le voci sul futuro societario dell'Inter, la squadra rimane fissa sull'obiettivo scudetto. Libero fa il punto sull'attualità nerazzurra: "Il piano di Steven Zhang è chiaro: festeggiare lo scudetto il prima possibile e intanto capire cosa fare in vista della scadenza del 20 maggio, quando dovrà essere ripagato il debito a Oaktree. La priorità del presidente dell'Inter sarebbe quella di mantenere il controllo del club: per farlo avrebbe bisogno di rifinanziare il debito; in tal senso si parla di un fondo anglosassone al posto di Oaktree.