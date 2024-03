"Gli attuali punti di vantaggio sul Milan corrispondono ai punti che mancano per arrivare alla meta. Con la notte del derby in prospettiva, quel 14 è il numero che strizza l’occhio all’Inter affinché sul petto possa essere cucito sia lo scudetto sia la seconda stella". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai calcoli necessari all'Inter per vincere lo scudetto. Allo stato attuale, ai nerazzurri mancano 14 punti, che è proprio il vantaggio sul Milan secondo.

Il calendario è, sulla carta, favorevole ai nerazzurri che sfideranno Empoli, Udinese e Cagliari mentre il Milan se la vedrà con la Fiorentina alla ripresa del campionato, salvo poi giocare contro Lecce e Sassuolo, oltre alla doppia sfida alla Roma. "La possibilità che si possa festeggiare contro i cugini è concreta, ma dipende anche dal rispettivo passo delle due squadre subito dopo la sosta per le nazionali. In quel caso i nerazzurri diventerebbero campioni d’Italia con 5 giornate d’anticipo, proprio come successo in tempi più recenti a Napoli (2022/23), Juve (2018/19) e alla stessa Inter (2006/07). I 6 turni d’anticipo sarebbero un record assoluto, ma l’Inter per riuscirci deve vincere le prossime 3 partite e augurarsi dei passi falsi da parte del Milan", aggiunge il CorSport.