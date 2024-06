"Logica ha voluto che a segnare, con un destro al volo di piatto su breve cross cesellato da Chiesa, sia stato al tramonto del primo tempo il più assiduo nei pressi del portiere Piric: il dodicesimo uomo dell’Inter Frattesi, la cui media gol in Nazionale (1 ogni 3 presenze, per un totale di 5 su 15) gli cuce addosso lo stesso ruolo del club, quello di titolare aggiunto o di affidabile tuttofare in zona d’attacco".