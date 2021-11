Selvaggi: “Inter-Napoli sarà una bella sfida tra due squadre che giocano un bel calcio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Franco Selvaggi, ha parlato di Inter-Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Franco Selvaggi, ha parlato di Inter-Napoli, match in programma domenica 21 novembre alle ore 18. Questo il commento dell'ex giocatore: "Nel prossimo turno ci sarà Inter-Napoli, sarà una bella sfida tra due squadre che giocano un bel calcio. Questa sfida ci potrà dire qual è il ruolo che il Napoli potrà dire in questo campionato. Io credo che al momento gli azzurri meritino di vincere lo scudetto, perché sono la squadra che è più in salute e gioca meglio. Ma occhio per lo scudetto anche alle due milanesi”.