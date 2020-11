Inter, quando rientra Sensi? Out per il Torino. “Il lavoro studiato ad hoc con lo staff medico…”

“L’ultima volta, era stato un derby. Ventuno settembre 2019, vittoria schiacciante per l’Inter, molto più dello 0-2 finale firmato da Brozovic e Lukaku”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’ultimo incrocio tra Conte e Giampaolo che si ritrovano, virtualmente – Giampaolo non sarà a San Siro causa Covid -, oggi dopo più di un anno di distanza dall’ultima volta. L’Inter non può più sbagliare e deve raccogliere i tre punti per restare a contatto con il gruppo delle prime e non perdere ulteriore terreno.

RITORNO SENSI – In conferenza stampa, il tecnico leccese ha di fatto annunciato il ritorno di Sensi: Conte “ha dato per recuperato alla causa Stefano Sensi dopo il programma di lavoro studiato ad hoc con lo staff medico anche se l’azzurro pure ieri non è stato convocato”, spiega il quotidiano. L’Inter, indipendentemente da ciò, ha racimolato 3 vittorie in 10 partite stagionali, troppo poco per una squadra che ambisce ad arrivare ai piani alti in Serie A e a passare il turno in Champions.

ERIKSEN NO – “Nonostante i presupposti sembravano altri, quella col Torino, almeno inizialmente, non sarà la partita di Christian Eriksen a soccorso del quale è intervenuto pure Romelu Lukaku”, spiega Tuttosport che riporta anche le parole di Conte, il quale esclude categoricamente la possibilità che possa giocare da play basso. Il danese, dunque, partirà dalla panchina e potrebbe subentrare qualora la partita lo richiedesse, dopo aver raccolto 0′ con Real Madrid e Atalanta.