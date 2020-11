SM conferma: “Eriksen via. Inter, zero dubbi: con Brozo e Sensi out il sostituto è già scelto”

Sembrano essere rimasti pochi dubbi: Christian Eriksen pare davvero destinato a lasciare l’Inter nella prossima finestra di mercato di gennaio. A sostenerlo è anche Sport Mediaset, sottolineando che il centrocampista danese è sempre più ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte.

L’emittente, però, riferisce anche quello che potrebbe essere il nome del sostituto dell’ex Tottenham a Milano alla corte di Antonio Conte, ovvero quel Leandro Paredes che l’attuale allenatore nerazzurro ha segnato sulla sua personalità lista ormai quattro anni fa. In assenza di Brozovic e Sensi, ora entrambi out per motivi diversi, potrebbe essere lui l’uomo designato per dare qualità al centrocampo dell’Inter.

Insomma, lo scambio con il Paris Saint-Germain è un’idea pronta a concretizzarsi. Eriksen via dall’Inter, a Milano Paredes. Il mercato di gennaio dei nerazzurri si infiamma.

(Fonte: Sport Mediaset)