GdS – Inter, Sensi verso il recupero: convocazione possibile contro il Genoa

Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, è alle prese con un affaticamento muscolare ma dopo l'assenza col Milan può tornare col Genoa

Resta in dubbio la presenza di Stefano Sensi in vista della sfida tra l'Inter di Antonio Conte e il Genoa, valida per il 24esimo turno di Serie A e in programma domenica alle 15 a San Siro.