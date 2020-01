Sensi allo stadio per Inter-Fiorentina, la sua fidanzata: “Presenti anche se abbiamo…”

L’infermeria nerazzurra è piena. Chi per l’influenza, chi per qualche problemino muscolare. Tra i giocatori che ieri sera non erano a disposizione di Antonio Conte c’era anche Stefano Sensi. Come comunicato dall’Inter attraverso il bollettino medico ufficiale, il centrocampista non è stato convocato per un lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Ma a giudicare dalla storia condivisa su Instagram dalla sua fidanzata, che lo ha accompagnato a San Siro per vedere Inter-Fiorentina dagli spalti, forse quello non era l’unico problema: “Anche con la febbre e l’influenza noi ci siamo!”.