Sensi dopo la rifinitura dell’Inter a Dusseldorf: “Pronti a lottare”

Ci sarà anche Stefano Sensi tra gli uomini a disposizione della partita dell’Inter contro il Leverkusen, valida per i quarti di Europa League. Il giocatore che si è infortunato nuovamente dopo il lockdown ed è rimasto ai box per quasi l’intera seconda parte del campionato, torna tra gli uomini che possono essere impiegati da Conte e si dice pronto a lottare sul suo profilo Instagram. Lo ha scritto in un post pubblicato dopo la rifinitura che si è tenuta alla Dusseldorf Arena. Il centrocampista partirà comunque dalla panchina nella sfida di domani sera.