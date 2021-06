Sky – Sensi, nell’Inter di Inzaghi ci sta eccome: lo sfrutterà al massimo se starà bene

Il centrocampista rischia di non esserci al prossimo europeo. Ma se starà bene per il nuovo allenatore potrebbe diventare importante

Stefano Sensi da ottobre dell'anno scorso ha giocato a singhiozzo con l'Inter. Poteva essere un titolare inamovibile per Conte perché non ci sono dubbi sulle sue caratteristiche tecniche, ma per la sua condizione è stato impiegato solo 12 minuti in Champions. E ha collezionato poco più di 500 minuti in campionato.