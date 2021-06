Italia, oggi per Sensi ultimo check su sue condizioni: è in ballottaggio con Cristante

Il centrocampista nerazzurro non è riuscito ad essere continuo con l'Inter, causa infortuni e ora rischia di saltare l'Europeo

Di infortuni ne ha avuti diversi nell'ultima stagione. L'ultimo problema muscolare lo ha messo ko proprio nell'ultima gara dell'Inter, quella contro l'Udinese. Ora Stefano Sensi sta rischiando di non essere tra i convocati dell'Europeo 2020. Per il centrocampista nerazzurro oggi ultimo check, si valuteranno le sue condizioni: è in ballottaggio con Cristante.