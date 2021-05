Sky – Sensi infortunato, sarà con la Nazionale: ecco i tempi di recupero

Il giocatore nerazzurro questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali. È tra i convocati di Mancini per Euro2020

Durante la partita contro l'Udinese è stato costretto ad uscire per un infortunio. Per Stefano Sensi un problema muscolare evidenziato dagli esami che ha svolto questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano. Con lui c'erano il dottor Volpi e anche il medico della FIGC, Ferretti.

Il giocatore è stato chiamato da Mancini per l'Europeo e si parlava di competizione a rischio per il calciatore. I tempi di recupero però parlano, come sottolineato da Skysport, di 7-10 giorni per il recupero. Questa mattina, come i suoi compagni si è anche sottoposto alla seconda dose di vaccino prevista dalla Federazione per i giocatori della rosa azzurra.