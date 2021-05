La Stampa – Inter, ennesimo infortunio per Sensi: Europeo a rischio

Il centrocampista ieri è stato sostituito da Eriksen per un risentimento all'adduttore

La Stampa questa mattina scrive del giocatore e del suo ennesimo infortunio e parla di Europeo a rischio per il centrocampista nerazzurro. Intanto questa mattina, insieme ai compagni di Nazionale, si sottoporrà alla seconda dose del vaccino pensato per la delegazione azzurra dalla FIGC. Questa mattina per il giocatore nerazzurro esami fatti alla presenza del medico dell'Inter, Volpi, e del medico della Federazione, Ferretti.