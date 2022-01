Sensi, niente Samp? Giampaolo: “Del mercato parlo dopo la partita di domani”

Le parole del tecnico sul mercato: "Devo avere le idee più chiare possibili e cercare di sbagliare il meno possibile"

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha parlato così del mercato dei blucerchiati, che negli scorsi giorni hanno provato a prendere Stefano Sensi dall'Inter: "Di mercato ne parlo dopo la partita di domani. Devo avere le idee più chiare possibili e cercare di sbagliare il meno possibile. Ora dobbiamo giocare questa partita non con il mercato in testo".