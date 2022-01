Secolo XIX: “Samp, si infrange il sogno Sensi. L’Inter ha deciso di tenerlo”

Il sogno Sensi per la Samp si è infranto ieri con l'esito degli esami dell'Inter su Correa che hanno confermato una distrazione ai flessori

E' ormai confermata la notizia anticipata da FcInter1908: Stefano Sensi resterà all'Inter. Anche il Secolo XIX, nella sua edizione odierna, spiega come la trattativa per il passaggio del centrocampista alla Sampdoria in prestito sia ormai definitivamente saltata: "Il sogno Sensi si è infranto ieri con l'esito degli esami dell'Inter su Correa che hanno confermato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Ne avrà per diverse settimane, di sicuro più di un mese, quindi il club del gruppo Suning ha deciso di tenere Sensi come alternativa, anche se in ruolo diverso".