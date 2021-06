Infortunio Sensi, inviati documenti all’UEFA per sostituirlo con Pessina: domani la risposta

Stefano Sensi non parteciperà all'Europeo 2020 in seguito all'infortunio patito nei giorni scorsi: l'Italia punta a sostituirlo con Pessina

Stefano Sensi non parteciperà all'Europeo 2020 in seguito all'infortunio patito nei giorni scorsi. L'Italia, stando a quando riportato da La Gazzetta dello Sport, attende solamente la risposta dell'UEFA. Ieri, infatti, è lo staff ha inviato a Nyon la documentazione in merito all'infortunio di Sensi con annessa richiesta di sostituzione con Matteo Pessina. "Non è ancora arrivata la risposta, attesa domani, per inserire in lista Pessina al posto dello sfortunato play nerazzurro", commenta la Rosea.