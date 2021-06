Sensi dice addio all’Europeo, la fidanzata si sfoga: “Cattivi e insensibili, mi auguro…”

C'è amarezza in casa Sensi per l'infortunio, che lo priverà dell'Europeo. La fidanzata si è sfogata sui social: Stefano è stato spesso preso di mira per la sua fragilità e per i tanti stop durante questa ultima travagliata stagione.

Redazione1908

Continua il momento negativo per Stefano Sensi, che in Nazionale sembrava aver ritrovato la giusta fiducia per ripartire. Un altro problema muscolare lo ha costretto a salutare l'Europeo prima ancora che la competizione iniziasse. Il giocatore nerazzurro ha giocato poco anche con l'Inter. Tra continui stop e umore di certo non alle stelle.

Lo sfogo di Giulia

Per l'Europeo Giulia Amodio (la fidanzata) e Sensi avevano anche rimandato il matrimonio. La coppia si sarebbe dovuta sposare il 29 maggio ad Ostuni. Ed è proprio la fidanzata a rompere il silenzio dopo l'ennesimo infortunio di Stefano. Il suo è un vero e proprio sfogo rivolto a chi, sui social, ha da tempo preso di mira il giocatore per la sua fragilità: "E' davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così: stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi).