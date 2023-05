Serena: “Euroderby? Punterei su Lukaku. Inter in condizione top, ma assenza Skriniar pesa”

Ai microfoni di TMW, Aldo Serena, doppio grande ex della sfida, ha fatto alcune considerazioni in vista dell'euroderby tra Milan e Inter

"Quest'anno abbiamo visto una campagna europea di altissimo livello da parte di entrambe le squadre per le italiane, inaspettata in generale: una semifinale così prestigiosa, dopo tanti anni, penso dia lustro alla città di Milano e al calcio italiano".

"Prima delle ultime partite, il Milan aveva dimostrato di essere una squadra che aveva ritrovato una grande condizione generale, soprattutto negli uomini più importanti. A partire da Maignan. Pioli è uno stratega di altissimo livello, sa lavorare sui difetti degli avversari oltre che sulle qualità dei suoi. E quindi avrei detto Milan favorito. Però l'Inter ha ripreso a fare gol: in questo momento la vedo in una condizione splendida. Ha dato delle dimostrazioni di forza fisica e compattezza, anche se nei novanta minuti qualcosa concede: l'assenza di Skriniar, tra mal di schiena e Parigi, pesa. Darmian sta facendo bene, ma lo Skriniar degli ultimi due anni era una roccia".

Nell'attacco dell'Inter si aspetta Dzeko-Lautaro o la LuLa?

"Con la possibilità di effettuare cinque sostituzioni è cambiata anche la prospettiva degli allenatori, che possono pensare di mettere in campo più qualità nella parte finale della gara. Lukaku è in crescita, Dzeko sembrava in crisi ma a Verona è tornato a segnare e a essere decisivo con la sua capacità di cucire il gioco. È una bella scelta: io contro il Milan cercherei la fisicità di Lukaku e tornerei all'antico".