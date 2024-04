L’Inter quest’anno ha fatto un percorso clamoroso. Si aspettava questo rendimento?

"Un rendimento così elevato non me lo aspettavo, pensavo che vista anche la Juventus che ha tenuto fino a dicembre facendo punti, non diventasse in un paio di mesi così semplice andare a vincere lo scudetto per i nerazzurri. Però mi sembra uno scudetto meritato sia per i numeri ma anche per qualità di gioco, a parte l’ultimo periodo un po’ di annebbiamento e fatica ma credo che sia normale".