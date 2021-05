Serena: “Trap? No, Conte somiglia a Sacchi. Atteggiamento diverso rispetto…”

Il pensiero a Sport Mediaset dell'ex attaccante dell'Inter Aldo Serena sul confronto tra Antonio Conte e Giovanni Trapattoni

"Simili? Penso proprio di no. Ancelotti è più simile al Trap, Conte più simile a Sacchi. Trapattoni era un mediatore, uno che cercava di non imporre in maniera decisa le proprie idee ma convincere le persone. Conte ha un atteggiamento diverso, molto sacchiano".