Cauet: “Inter, ecco quando è arrivata la svolta. Conte un grandissimo, riesce…”

Intervenuto ai microfoni di Footballnews24, Benoit Cauet commenta lo scudetto conquistato dall'Inter

"La prima parte rinforzata da Zhang è stata sicuramente la società, portando dirigenti importanti come Marotta. Quest’ultimo arrivava dalla Juventus, squadra nella quale aveva vinto praticamente tutto, e ha portato mentalità, volontà e determinazione in più, qualità che hanno permesso di rinforzare maggiormente l’aspetto societario. Conte? E’ un grandissimo allenatore, riesce a motivare molto e non molla niente, ha dato tanto all’Inter. Lo scudetto è frutto di un ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni. Con loro due i nerazzurri avevano tutto da guadagnare"