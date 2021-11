M. Serena: “L’Inter il sogno che avevo sin da bambino. Se non fosse stato per….”

Intervistato da Corriere Veneto, Michele Serena parla della sfida del Penzo tra il Venezia di Zanetti e l'Inter di Inzaghi

Intervistato da Corriere Veneto, Michele Serena parla della sfida del Penzo tra il Venezia di Zanetti e l'Inter di Inzaghi. Questa l'opinione dell'ex nerazzurro: "Posso dire di essere riuscito a coronare il sogno che avevo sin da bambino. Tifo Inter, ho vestito la maglia nerazzurra. Più di così alla mia carriera non avrei potuto chiedere. Mi ritengo fortunato e, se non fosse stato per i tanti infortuni, avrei potuto lasciare di più il segno anche con la maglia nerazzurra. Venezia? Chi mi conosce sa quanto amo Venezia e quanto ho cercato di dare e ho ricevuto dai colori arancioneroverdi. Tifo per una big ma non smarrisco mai l’amore per la squadra della mia città. Se l’Inter gioca come ha fatto con lo Shakhtar, il Venezia avrà vita durissima. Stiamo parlando della squadra campione d’Italia, che secondo me gioca meglio oggi rispetto a un anno fa"