FCIN1908 / Venezia-Inter, saltano la trasferta Vidal e Kolarov: la situazione

Gli ultimi aggiornamenti in vista della trasferta dei nerazzurri a Venezia

L'Inter sta raggiungendo Venezia in treno per la partita in programma domani sera. Arrivano alcuni aggiornamenti relativi all'indisponibilità di due giocatori nerazzurri. Come appurato da FCIN1908 alla trasferta non partecipano Arturo Vidal e Kolarov. Il centrocampista cileno ha una lieve faringite (un po' di febbre e mal di gola), mentre il serbo è fermo per un risentimento muscolare. Continuano a rimanere fermi ai box Stefan de Vrij e Alexis Sanchez.