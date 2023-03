Serena: “Lukaku potrebbe rilanciarsi al Napoli. Fossi in De Laurentiis…”

Che la stagione di Romelu Lukaku all'Inter non sia andata secondo le attese lo sanno anche le pietre. Il suo futuro rimane in bilico, sospeso tra la voglia di restare in nerazzurro e le valutazioni di varia natura che dovranno fare in viale della Liberazione la prossima estate. Non è scontato, quindi, che il belga resti a Milano, ma il discorso con il Chelsea si riaprirà più avanti.