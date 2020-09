Il curioso aneddoto di Serena: “Pellegrini mi chiamò per dirmi della Juve, gli risposi che…”

Aldo Serena ha risposto alla curiosità di un follower sui social, che lo aveva interrogato sulla veridicità di un aneddoto. L’ex giocatore nerazzurro ha rispolverato i ricordi e confermato in pieno il curioso e divertente episodio legato al suo passaggio dall’Inter alla Juventus. “È vero che quando Pellegrini ti chiamò per dirti che passavi alla Juventus tu rispondesi qualcosa come “Parliamone dopo, ora c’è Springsteen a San Siro?”.

Ecco il racconto dettagliato di Aldo: “Mi aveva convocato per cena il 21/06/85 per parlarne, i termini scadevano 2 giorni dopo. Gli dissi che non era possibile, dovevo andare al concerto. Mi disse che dovevamo vederci assolutamente. Andai alle 00:30 tutto sudato. Persi 3 dei bis finali. Mannaggia”.