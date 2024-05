Serie A, l’Inter in quota vede il bis scudetto: per i bookie sfida a tre con…

Le quote in vista della prossima stagione secondo i bookmakers: la griglia attuale in vista della Serie A 24/25

Alessandro De Felice Redattore 27 maggio 2024 (modifica il 27 maggio 2024 | 18:16)

Si chiude un campionato e se ne apre un altro. La Serie A va in vacanza e torna ad agosto, ma i bookmaker guardano già alla nuova stagione, dove l'Inter è già in pole per un bis che manca dal 2007: per gli analisti di Snai e Planetwin365 il ventunesimo titolo nerazzurro oscilla tra 1,45 e 1,65.