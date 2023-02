Serie A, De Siervo: “Caso Juventus? Sanzione asimmetrica a livello non solo italiano”

Nel corso dell'intervista concessa oggi a Repubblica, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato anche di quanto accaduto attorno alla Juventus negli ultimi mesi. Queste le sue considerazioni: «Caso Juventus? Il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato. Questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti. L’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano».