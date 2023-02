Criscitiello: “Plusvalenze Juve? Al momento sono due le certezze. La verità è che a Torino…”

"La Juventus vince con la Fiorentina, con brivido, e almeno si allontana dalla zona salvezza per dirla all'Allegri. La verità è che a Torino credono fortemente nella strategia politica di Francesco Calvo e hanno la consapevolezza che la Corte Federale ha fatto, come al suo solito, una sentenza con i piedi e che il Collegio di Garanzia del Coni potrà ribaltare o almeno rispedire al mittente la condanna. Ricordiamo con i sottotitoli per l'ennesima volta. Il Coni può azzerare il -15, può confermarlo o puo dire alla Corte Federale che le motivazioni non sono convincenti e potrebbe richiedere una nuova rivisitazione della pena. Cosa che è successa spesso. Quindi, in quel caso, il -15 potrà diventare tutto. -3, -5, - 7 e così via... Staremo a vedere. Le certezze sono due. La Juventus ha riaperto il dialogo con la Federazione, la Figc è consapevole della sua debolezza e come difensore potrebbe schierare un panchinaro e non il titolare e chi ha fatto la sentenza del -15 probabilmente dovrà rivedere le sue posizioni. I tifosi bianconeri chiedono giustizia, fanno bene, ma sulla manovra stipendi è tutto un altro film rispetto alle plusvalenze".