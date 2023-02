Serie A, Lazio-Atalanta 0-2 risultato finale: cade la squadra di Sarri all’Olimpico

Cade la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti perdono con l'Atalanta nello scontro diretto tra due delle squadre impegnate nella lotta per un posto in Champions League. 2-0 per i nerazzurri il risultato finale all'Olimpico grazie alle reti di Zappacosta e Hojlund, una per tempo. Come cambia la classifica? I bergamaschi raggiungono Milan e Roma al terzo posto a quota 41, due in meno dell'Inter che chiuderà il turno di campionato lunedì in casa della Sampdoria con la possibilità di andare a +5. Rimane indietro la Lazio, ferma a quota 39.