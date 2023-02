Dybala non basta alla Roma: a Lecce è 1-1. Mourinho a -2 dall’Inter

Finisce 1-1 al Via del Mare nel match tra Lecce e Roma: l'autorete di Ibanez porta in vantaggio i salentini, Dybala pareggia su rigore

Finisce 1-1 al Via del Mare nel match tra Lecce e Roma. I salentini, passati in vantaggio in avvio grazie all'autorete di Ibanez, subiscono il gol del pareggio al 17' con Paulo Dybala che realizza il calcio di rigore concesso per un tocco di braccio di Strefezza. La Roma sale a 41 punti e aggancia il Milan, a -2 dall'Inter mentre il Lecce si porta a quota 24, al pari della Fiorentina e a +10 sulla zona retrocessione.