Serie A, alla Lazio basta un gol di Pedro: finisce 1-0 col Cagliari

La Lazio torna a vincere in Serie A: decide un gol di Pedro contro il Cagliari. Finisce 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri, che sale a quota 20 punti al nono posto. La formazione di Claudio Ranieri resta terzultima in classifica invece. Il 17 dicembre la Lazio ospiterà all'Olimpico l'Inter e saranno da valutare nelle prossime ore le condizioni di Luis Alberto, costretto al cambio nella ripresa per un problema muscolare.