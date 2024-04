Tutto troppo facile per la Lazio di Igor Tudor questa sera contro la Salernitana. I biancocelesti hanno risolto con un netto 4-1 la pratica, rialzandosi dopo la sconfitta nel derby con la Roma, nonostante il clima di contestazione all'Olimpico. Nel primo tempo la doppietta di Felipe Anderson, intervallata dal gol di Matias Vecino, ha già indirizzato l'incontro: decisamente arrendevole l'atteggiamento dei granata, ormai in attesa soltanto del finale di stagione con un destino già segnato.

Unico sprazzo ospite il momentaneo 2-1 siglato da Tchaouna con un grande colpo di testa al 16'. Nella ripresa Lazio col cronometro in mano in attesa del triplice fischio. Prima però i biancocelesti si concedono anche il quarto gol, con un diagonale dalla destra di Isaksen. Un primo passo per ricucire il rapporto con l'ambiente.