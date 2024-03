La notizia più importante è che l'Inter può allungare ancora in vetta. I nerazzurri, impegnati domani in casa col Genoa, potrebbero arrivare addirittura a +15 dalla Juventus, che stasera ha perso in casa del Napoli e visto sgretolare ulteriormente le speranze di rimonta scudetto. Match aperto nel primo tempo al Kvaratskhelia con un bel tiro al volo su una respinta vagante in area bianconera al 42'.