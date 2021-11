Serie A, stipendi allenatori: Allegri e Mou in testa con 7 mln, Inzaghi 3°

Gli stipendi degli allenatori di Serie A con un focus sulle prime tre posizioni: c'è l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi

“I tecnici delle 20 squadre della massima serie hanno visto gli stipendi salire del 5%, passando da un totale aggregato di 37,85 milioni nel 2020/21 a circa 40 milioni al momento attuale in Serie A. Nella classifica sugli stipendi degli allenatori, in testa troviamo Massimiliano Allegri (Juventus) e José Mourinho (Roma), entrambi con ingaggi da 7 milioni di euro netti. Sul podio sale anche Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, con uno stipendio da 4 milioni di euro netti. E se per bianconeri e giallorossi si tratta di un deciso passo avanti rispetto agli ingaggi della passata stagione (quando Pirlo e Fonseca guadagnavano 1,8 e 2,5 milioni), per i nerazzurri si parla di cifre in calo, considerando che Conte aveva un ingaggio da 12 milioni (e ha ricevuto una buonuscita da 14 milioni lordi circa)”, si legge.