Gds – Serie A 2022-23 con stop Mondiale. Partenza prima di Ferragosto? Ultima giornata…

Il mondiale in Qatar avrà inevitabilmente delle ripercussioni sui campionati. I punti fermi sono le date di Qatar 2022: il 21 novembre l’inizio del Mondiale, il 18 dicembre la finale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il regolamento Fifa impone ai club di rilasciare i giocatori una settimana prima dell’inizio del torneo. "La Serie A si adeguerà alle disposizioni, allineandosi alle altre leghe europee. Se i giocatori dovranno essere “liberati” sette giorni prima del via del 21 novembre, non un giorno in più, vuol dire che in campionato si giocherà fino a domenica 13. Dopodiché la A, come gli altri tornei nazionali, andrà in pausa. La durata dello stop inciderà sul finale di stagione".