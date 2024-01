Serie B: Sebastiano Esposito MVP del mese di dicembre

Analizzando i dati Opta sul rendimento del n.7 blucerchiato nel mese di dicembre, si nota come nessun giocatore abbia preso parte a più gol: quattro più un assist per il classe 2002 sampdoriano. È, inoltre, nella top 5 dei calciatori nati dal 2002 in avanti ad aver partecipato ad almeno cinque marcature nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni in corso. Nel solo mese di dicembre, Esposito ha segnato quasi quanto in tutto il 2023 (cinque gol) e ha firmato la sua prima marcatura multipla contro il Lecco al Luigi Ferraris. È anche il calciatore ad aver effettuato più tiri in campionato nel periodo considerato: 21, almeno cinque più di qualsiasi altro avversario. La sua forza agonistica gli ha permesso anche di essere tra i primi posti in quanto a duelli ingaggiati, ben 91.